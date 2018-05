Ist Abtreibung in Irland bald legal?

Per Verfassungszusatz von 1983 sind ungeborene Kinder in Irland genauso in ihrem Recht auf Leben geschützt wie ihre Mütter. Das macht Kritikern zufolge Abtreibungen faktisch unmöglich. Seit 2013 sind Schwangerschaftsabbrüche lediglich dann erlaubt, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Bislang suchten Irinnen in ihrer Not oftmals Hilfe im Ausland: Mehr als 168.700 Schwangere ließen von 1980 bis 2016 den Eingriff in Großbritannien vornehmen.