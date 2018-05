Royale Hochzeit löst Boom bei Gelbgold aus

Gelbgold war lange Zeit aus der Mode - doch die neue, royale Trendsetterin Meghan Markle hat dem Edelmetall wieder zu neuem Glanz verholfen. Die Hochzeit des Jahres hat einen regelrechten Gold-Boom ausgelöst - in den ersten drei Monaten des Jahres wurde laut World Gold Council in den USA so viel Gold verkauft wie seit 2009 nicht mehr.