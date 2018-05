Zlatko Dedic bester Erste-Liga-Spieler der Saison

Meister und Aufsteiger Wacker Innsbruck hat auch bei der Wahl der besten Akteure der am Freitag zu Ende gehenden Saison in der Ersten Liga abgeräumt. Zum besten Spieler wurde von den Präsidenten, Managern und Trainern der Klubs Wacker-Stürmer Zlatko Dedic gewählt. Die Auszeichnung als bester Torhüter geht an seinen Teamkollegen Christopher Knett, gab die Bundesliga Freitagmittag bekannt.