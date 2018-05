Weißes Haus verscherbelt trotzdem Gedenkmünzen

Am Donnerstag ließ US-Präsident Donald Trump den für 12. Juni in Singapur geplanten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un platzen. Noch am selben Tag wurde im Geschenke-Shop der Website des Weißen Hauses die dazugehörige Gedenkmünze zum Schleuderpreis angeboten. Offenbar will man auf den bereits produzierten Beständen nicht sitzen bleiben und will die Münzen nun für 19,95 Dollar, das sind rund 17 Euro, pro Stück verscherbeln.