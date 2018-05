„SUperstar“-Weltpremiere in Wien

Frauen gehören an die Macht und auf die Bühne! Davon ist Su Mathurin überzeugt. Die Newcomer-Comedy-Queen fühlt sich als SUperstar und möchte dies, in ihrem gleichnamigen Programm, der ganzen Welt beweisen. Herrlich natürlich und mit jeder Menge Witz erzählt die Wienerin von Flaschen im Bett, esoterischen Filzpredigern und Wunderheilern, einem Society Dog namens Seppi mit Burn out sowie Teilzeitakrobaten und ihrem Weg nach oben. Nach einer erfolgreichen Vorpremiere gestern Abend - die Besucher in der Kleinkunstbühne Gruam bedankten sich mit einem nicht enden wollenden Applaus für den lustigen Abend - wird am 4. Juni zur Weltpremiere ins CasanNova geladen.