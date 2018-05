Rapid-Coach pumpt Reporter in Grund und Boden

Ein bisserl gar übermütig zeigte sich krone.tv-Reporter Michael Fally, als er ausgerechnet Rapid-Athletik-Trainer Toni Beretzki zum Liegestütz-Duell herausforderte (am Ende des Videos). Wie es ihm dabei erging, wie Beretzki über Rapid denkt, was er mit Stefan Eberharter, Bode Miller und Lindsey Vonn erlebte und was er von Fallys Fitness-Zustand hält, sehen Sie hier im Video (oben).