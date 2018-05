Xiaomi Mi Mix 2: Preistiger aus China am Prüfstand

Fazit: Mit dem Mi Mix 2 greift Xiaomi die Oberklasse frontal an und wird sicherlich einige Kunden gewinnen. In Europa bereits auf dem vierten Platz bei den Verkaufszahlen, könnten die Chinesen mit ihrer aggressiven Preispolitik Apple, Samsung und Huawei - bisher die großen Drei - gemeinsam mit HMD/Nokia gehörig in Bedrängnis bringen. Die Anfänge sind sehr zur Freude des Kunden gemacht: Nachdem die Preise für Top-Smartphones in den vergangenen Jahren gehörig angezogen haben, könnte das Niveau in diesem Wettbewerbsumfeld wieder sinken.