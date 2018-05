Kylie Minogue: Vom süßen Blondschopf zur Sexbombe

Die beiden nahmen auch Musik auf. Der Kommerzpop aus der Hitfabrik des englischen Produzenten-Trios Stock, Aitken und Waterman verkaufte sich bestens, in Australien genauso wie in Europa und in den USA. Mit „The Locomotion“ und „I Should Be So Lucky“ schaffte es Minogue weltweit in die Charts. Das Schmacht-Duett „Especially for You“, zusammen mit Donovan, ist allerdings auch heute noch kaum zu ertragen - was nicht nur an den Schulterpolstern liegt.