Gefängnis wird zum „Magneten“ für Besucher

Der Strafvollzug geht uns alle an! Immerhin ist er dazu da, um mit Hilfe sinnvoller Maßnahmen und Therapien Insassen auf ein vernünftiges Leben in Freiheit vorzubereiten. Denn der Großteil kommt irgendwann wieder hinaus. Wie das funktioniert, können Interessierte morgen von 12 bis 16 Uhr in der Grazer Karlau erfahren. Die Anstaltsleitung und ihre Mitarbeiter haben sich einiges einfallen lassen. Entlang der Tour stehen mehrere Infostände zur Verfügung.