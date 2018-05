„Das heißt schlechtere Leistungen für Patienten“

Was darf GKK mit Rücklagen tun?

Aber auch, wie berichtet, bei den Rücklagen: 266 Millionen Euro an Leistungssicherungsrücklage sowie an Besonderer Rücklage für den Unterstützungsfonds würden in die neue österreichische Gesundheitskasse abgesaugt. Das Schicksal weiterer 253,6 Millionen Euro an Allgemeiner Rücklage in Oberösterreich ist, von der Verwendung her, noch völlig offen: „Bisher durften wir sie nur zum Abdecken von Defiziten verwenden“, so der Obmann.