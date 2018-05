40 Meter-„Rutschpartie“ mit BMW endete in Wald

Der spektakuläre Unfall passierte am Donnerstag gegen 21.30 Uhr auf der B123 im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark. Der 41-jährige Lenker war von Mauthausen Richtung Wartberg unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit seinem BMW auf die linke Fahrbahnseite, schlitterte 40 Meter über das Bankett und landete am Dach liegend im Wald. Anrainer alarmierten die Einsatzkräfte. Der Lenker konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr befreit werden. Er wurde von der Rettung versorgt.