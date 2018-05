Klagende Asylwerber sollen Gerichtskosten zahlen

In der Debatte um die von der deutschen Regierung geplanten sogenannten Ankerzentren zur Beschleunigung für Asylverfahren ist Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Freitag vorgeprescht: Um die finanziellen Belastungen für den Freistaat zu reduzieren, lässt Herrmann prüfen, ob klagende Asylwerber zur Finanzierung der Gerichtskosten herangezogen werden können. Auch in Österreich wurde im April im Rahmen der Fremdenrechtsnovelle eine ähnliche Maßnahme beschlossen. Diese sieht unter anderem vor, dass von Flüchtlingen, die Geld mit sich führen, bis zu 840 Euro eingezogen werden können.