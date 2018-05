Polizist (24) soll Taxifahrerin gedroht haben

„Drohungen sind nie gefallen“

Sie ließ sich dann seine Dienstnummer geben, denn ein Polizist in Zivil, der solche Dinge sagte - das wollte sich die Frau nicht gefallen lassen. Zu Recht wie der Richter am Donnerstag feststellte. Der Angeklagte selbst gab an, mittelstark alkoholisiert gewesen zu sein - „als ich in das Auto gestiegen bin, hab ich gleich bemerkt, das war ein Blödsinn“, schilderte er. Deshalb habe er auch seinen Ausweis hergezeigt, um zu beweisen, dass er als Polizist normalerweise eben keinen Blödsinn mache. Gedroht habe er aber niemandem. Der Richter will nun weitere Zeugen - vertagt.