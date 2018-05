Überfuhr Porsche-Lenker Wildente absichtlich?

Der unbescholtene Gastronom legte dem Richter am Donnerstag mehrere Fotos vor. Seit 55 Jahren wohne er nun schon in dieser Gegend. Wenn der Unterricht in der angrenzenden Schule beendet ist, sei immer sehr viel los auf der Straße. So auch an jenem Abend. Dunkel sei es gewesen und er wollte einfach nur nach Hause fahren - hinter ihm Schüler und Autos. Da sah er einen dunklen Fleck auf der Straße.