Lokale Schauer und Sonnenschein am Wochenende

Nachdem es am Freitag vor allem im Osten wechselhaft wird und immer wieder zu kräftigen Regengüssen kommt, beruhigt sich das Wetter am Samstag deutlich und die Sonne zeigt sich verbreitet wieder häufiger. Das Schauerrisiko nimmt laut ZAMG in vielen Landesteilen ab. Im Berg- und Hügelland sind einzelne Schauer oder Gewitter aber noch möglich, vor allem am Nachmittag. Der Wind weht meist nur schwach, in Gewitternähe kann er vorübergehend auffrischen. Die Temperaturen erreichen in der Früh neun bis 15 Grad, am Tag maximal 22 bis 28 Grad. Im Westen ist es erneut am wärmsten.