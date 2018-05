Das sind die neuen Fernsehchefs des ORF

Im ORF steht aktuell eine größere Personalrochade an und Generaldirektor Alexander Wrabetz konnte sich durchsetzen, was die Kandidaten angeht. Doch auch die türkis-blaue Regierung, die aktuell im Stiftungsrat die Mehrheit hat, hatte dabei ein Wörtchen mitzureden. Lisa Totzauer und Alexander Hofer werden Channel-Manager von ORF eins und ORF 2, Chefredakteure werden der ehemalige US-Korrespondent Wolfgang Geier und Matthias Schrom. Letztgenannter galt als Wunschkandidat der FPÖ. Überraschung sind diese Namen keine, sie galten als fix. Am späten Freitagnachmittag verkündete nun ORF-General Alexander Wrabetz ihre Bestellung.