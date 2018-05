Betreuerin kam am selben Tag!

Frau Josepha, ich sehe, Sie leben jetzt in einer sehr gemütlichen Umgebung und Atmosphäre. Ihre Betreuerin kümmert sich sehr um sie. Warum musste bei Ihnen die Organisation der 24-Stunden-Betreuung so schnell klappen?

Josepha L.: „Ich wurde bisher von einer lieben Bekannten betreut. Sie hat sich wirklich jahrelang sehr um mich bemüht. Leider erlitt sie gleichsam aus heiterem Himmel einen Nervenzusammenbruch! Sie war plötzlich nicht mehr in der Lage, mir beizustehen.“