Welser Einkaufszentrum kommt unter den Hammer

Lametta, Lichterketten, Kugeln - in zwei Boxen liegen die letzten Weihnachtsartikel bereit, die im Welas-Park derzeit um 70 Prozent reduziert verkauft werden. „Alles muss raus“, lautet das Motto im Einkaufszentrum in Wels, das derzeit noch zum Reich von Gerhard Weiß gehört, der auch das Taborland in Steyr und das Pro-Kaufland in Linz betreibt. Am 27. Juni übernimmt dann der neue Besitzer - die Gruppe um Stefan Rutter und Christian Harisch - die Schlüssel. Ein Totalumbau folgt.