„Bei Silikon leuchten die Augen der Männer“

Baustelle in Lambach

Die Firma wächst „sportlich und stetig“. Weltweit sind 1350 Mitarbeiter bei den Oberösterreichern beschäftigt, nächstes Jahr sollen es rund 100 Beschäftigte mehr sein. „Derzeit suchen wir 70 Mitarbeiter“, so Bründl. In Lambach ist der Bau des neuen Werks angelaufen: „Vor einer Woche begannen die Erdarbeiten.“ Die Zahl der produzierten Silikonteile steigt ständig: Heuer werden 15 Milliarden Stück die Produktion verlassen, allein zehn Milliarden werden in Marchtrenk und Weißkirchen hergestellt.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung