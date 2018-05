Monaco: Für den „50er“ muss Vettel zurückschlagen

Die Sonnenstrahlen tanzen an der Meeresoberfläche, die High Society an Bord der Luxusjachten - und im Fahrerlager herrscht hektischer Betrieb. Es ist angerichtet. Der Klassiker im Fürstentum Monaco zieht Millionen Fans auf der ganzen Welt in seinen Bann. Und einer will am Sonntag ganz besonders feiern, Sebastian Vettel möchte (und muss) im WM-Duell gegen Lewis Hamilton zurückschlagen - doch der „50er“ fällt dem zweifachen Monte-Sieger verdammt schwer ...