Arnautovic: „Foda gibt uns den speziellen Kick“

„Krone“: In wenigen Tagen steht das Match gegen Russland, kurz danach gegen Deutschland an. Am Ende das „Zuckerl“ gegen Brasilien. Wie schätzt du die Teams ein? Was habt ihr für Chancen?

Arnautovic: Wir werden natürlich alles probieren, um alle drei Spiele positiv abzuschließen. Und ich denke, es ist auch sicherlich die Chance da, um etwas zu probieren. Sprich Teamneulinge, Formationen, Aufstellungen und solche Dinge.