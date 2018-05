Trump nach Gipfel-Absage unter Beschuss

Nordkorea-Konflikt auch Thema in Wien

Auch in Wien wird der Nordkorea-Konflikt am Freitag ein Thema sein: Der südkoreanische Premier Lee Nak Yeon trifft auf Sebastian Kurz. Lee wolle zur aktuellen Lage auf der koreanischen Halbinsel auch öffentlich kurz Stellung nehmen, hieß es aus der südkoreanischen Botschaft. Auch bilaterale Beziehungen und Innovation bzw. Digitalisierung sowie die EU-Ratspräsidentschaft Österreichs im zweiten Halbjahr 2018 werden auf der Agenda von Lee und Kurz stehen.