Auf stehende Pkw-Kolonne gekracht: Vier Verletzte!

Insgesamt vier erheblich Verletzte

Dabei wurden der Lenker des Klein-Lkw, dessen 53-jährige Beifahrerin sowie der Lenker (75) und dessen Beifahrerin (60) im Pkw vor dem Laster, aus dem Bezirk Kufstein, erheblich verletzt. Die Verletzten wurden in das LKH Hall bzw. in die Klink Innsbruck gebracht. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden dabei teils erheblich beschädigt. Im Einsatz waren drei Rettungsfahrzeuge (Notarzt + 7 Rettungskräfte), die Freiwillige Feuerwehr Rum mit zwei Fahrzeugen und 11 Mitgliedern, zwei Abschleppfahrzeuge und drei Polizeistreifen. Die B171 war etwa eine Stunde lang für den Verkehr in Richtung Osten gesperrt.