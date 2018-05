Autofahrer mit Faust ins Gesicht geschlagen

Ein 28-jähriger Mann aus Villach war Donnerstagmittag mit seinem Auto in seiner Heimatstadt unterwegs und musste kurzzeitig auf Höhe einer Einfahrt zu einem Parkplatz verkehrsbedingt anhalten. Im selben Moment wollte gerade ein 42-jähriger Villacher den Parkplatz verlassen, wurde dabei aber durch den stehengebliebenen 28-jährigen Autolenker dabei gehindert. „Der Mann schimpfte und gestikulierte in seinem Fahrzeug. Als beide Lenker ihre Fahrzeuge zu einem späteren Zeitpunkt erneut und verkehrsbedingt anhalten mussten, stieg der 42-Jährige aus seinem Pkw, ging zum Fahrzeug des Vordermanns und schlug ihm durch die offene Fensterscheibe mit der Faust in das Gesicht“, schildert ein Polizist. Der jüngere Autofahrer erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen und wurde im LKH Villach ambulant behandelt, der Schläger wurde angezeigt.