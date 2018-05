Brutales Räuberduo überfiel Geldboten in Linz

In der Mittagspause sollte der 40-jährige das Bargeld aus den Wettautomaten aus Sicherheitsgründen zur Bank bringen. Der Linzer packte das Geld in eine Tasche und fuhr mit seinem Wagen zum Bankinstitut. Doch kaum war er an der Liebigstraße gegen 13 Uhr angekommen, kam es zu den dramatischen Szenen: Als er aussteigen wollte, drängten ihn zwei Ausländer zurück in seinen Pkw.