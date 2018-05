Event-Caterer küsst Oberwirt in Linz wieder wach

Sein Konzept war es, welches die städtischen Vergabeexperten überzeugt hat. Christian Rathner, der zuletzt als Event-Caterer, aber davor als Koch viele Jahre - vorwiegend in Vorarlberg und Tirol, aber auch als Küchenchef im Goldenen Kreuz in Wels - seine Erfahrungen sammelte, will als neuer Pächter im Traditionsgasthaus „Oberwirt“ auf österreichische Kochkultur setzen.