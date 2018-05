Neue Autobahn sucht Verbindung nach Freistadt

Mehr Tempo beim Ausbau der B38!

In Oberösterreich reagiert SPÖ-Bundesrat Michael Lindner alarmiert, obwohl die Waldviertel-Autobahn frühestens in 25 Jahren fertig sein wird, so es sie je geben wird: „Diese strategischen Planungen in Niederösterreich zeigen, dass wir endlich mehr Tempo beim Ausbau der B 38 über Rauchenödt und Sandl brauchen. Sonst droht hier der Verkehrsinfarkt.“ Lindner meint, dass die B 38 der oberösterreichische Zubringer zur Waldviertel-Autobahn sein werde - mit entsprechend viel Verbindungsverkehr in der Zukunft.