„Wir alle haben Verantwortung!“

410 Verfahren wurden allein im Vorjahr bei der Tierschutzombudsstelle unter Dr. Barbara Fiala-Köck eingebracht, 344 Anzeigen wegen Tierquälerei nachgegangen, „und obwohl ich jetzt schon lange im Amt bin, macht mich Gewalt gegen Tiere noch immer sehr betroffen“, so die Grazerin. „Es ist so unwürdig und erbärmlich für die Spezies Mensch.“ Die ständige Anbindehaltung bei Kühen, Ferkelkastration ohne Betäubung oder das Töten männlicher Küken wird sie vermehrt als Schwerpunkt sehen und bekämpfen. Aber auch im privaten Bereich „ist leider noch immer so viel zu tun. Man kann fast nicht glauben, wie viele Hunde immer noch an der Kette hängen, trotz des Verbots! Oder wie viele Katzen ,produziert’ werden und damit unendlich viel Leid geschaffen wird. Jedem einzelnen Menschen muss darüberhinaus auch endlich bewusst sein, dass er mit jedem Cent, den er für Lebensmittel ausgibt, mitbestimmt, wie das Tier gehalten wurde…“