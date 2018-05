Verwirrter attackierte zwei Fußgänger in Graz

Wie von Sinnen gebärdete sich am Donnerstag in Graz ein 35-Jähriger. In der Schönaugasse attackierte er zwei ihm unbekannte Passanten, 16 und 46 Jahre alt, und verletzte sie durch Faustschläge. Dann trat er gegen ein abgestelltes Fahrzeug und beschädigte es. Eine Passantin rief die Polizei. Bei der Festnahme ging der Grazer außerdem noch auf zwei Beamte los. Bei der Vernehmung machte er wirre Angaben und behauptete, er hätte seit 150 Tagen nicht mehr geschlafen.