Bundespräsident unterstützt sorgenvolle Eltern

Elf betroffene Schulen im Land

Der Präsident hat Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Direktorinnen und Direktoren der elf betroffenen Schulen in Oberösterreich eingeladen, für einen Termin abseits des politischen Tagesgeschäftes. Van der Bellens Schwiegervater Ernst Schmidauer hat sich übrigens 20 Jahre lang als Direktor der Johann-Eisterer-Schule in Peuerbach für Kinder mit Beeinträchtigungen eingesetzt. Eine Klasse dieser Schule war beim Präsidenten-Besuch dabei, was den Politike und seine Gattin besonders freute.