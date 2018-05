Andreas Gabalier wird das Happel-Stadion rocken!

Am 1. Juni 2019 geht es los - und seine Jubiläumstour führt ihn nach Frankfurt, auf die Waldbühne Berlin, ins Olympiastadion München, nach Hamburg, Nürnberg usw. - den krönenden Höhepunkt hat sich Andreas Gabalier aber für den Schluss aufgehoben: Zum ersten Mal rockt er am 31. August 2019 das Ernst-Happel-Stadion in Wien, das größte Stadion Österreichs! Damit tritt der „Steirerbua“ in berühmte internationale Fußstapfen von u. a. Robbie Williams, U2, Bon Jovi und Helene Fischer - und wird garantiert für unvergessliche Stimmung sorgen.