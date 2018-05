Sony bestätigt: PS4 am Ende ihres Lebenszyklus

Sonys PlayStation 4 wird im Herbst fünf Jahre alt. Wird es da nicht langsam Zeit für einen Nachfolger? Diese Frage stellen sich im Vorfeld der Spielemesse E3, die Mitte Juni in Los Angeles stattfindet, immer mehr Gamer. Jetzt hat sich ein ranghoher Sony-Manager in der Causa zu Wort gemeldet und verraten, dass die PS4 tatsächlich am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist.