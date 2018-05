Europaweite Pkw-Maut soll Vignette verdrängen

Droht dem „Pickerl“ bald das Ende? Die EU-Abgeordneten im Verkehrsausschuss des Europaparlamentes haben am Donnerstag mehrheitlich für eine kilometerabhängige Maut gestimmt. Vignetten, wie sie auch in Österreich üblich sind, sollen demnach 2025 abgeschafft werden, hieß es in Parlamentskreisen. Pendlern drohen dadurch hohe Mehrkosten. Kritik an dem Votum kam seitens Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ). Er sprach sich klar für die Beibehaltung des heimischen Vignetten-Systems aus. Seitens der ÖVP wird die Entscheidung als „katastrophal“ bezeichnet.