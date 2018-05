Thiem holt Satzausgleich und dann: ABBRUCH!

Abseits des Geschehens in Lyon wurde Thiem am Donnerstag in Paris ein Qualifikant als Auftakt-Gegner bei den am Wochenende beginnenden French Open zugelost. Der als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher befindet sich bei dem mit 39,197 Millionen Euro dotierten Grand-Slam-Turnier im Auslosungs-Viertel des als Nummer zwei gesetzten Alexander Zverev. Ein Duell gegen den zehnfachen Paris-Champion Rafael Nadal wäre demnach erst im Endspiel möglich.