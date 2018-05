Kunstfehler: Gutachter kritisiert Spital heftig

Was wird der 31-jährigen Neurologin vorgeworfen? Sie war am 18. November 2016 diensthabende Assistenzärztin in der Akutaufname der Barmherzigen Brüder. Laut Anklage unterließ sie es „entgegen der in der medizinischen Profession erforderlichen Sorgfalt und entgegen den Regeln der ärztlichen Kunst“, bei der Patientin Sabine W. (36) aus Bad Zell eine „unbedingt erforderliche klinisch indizierte Abklärung der Kopfschmerzen mittels CCT (craniale Computertomographie) vorzunehmen“.