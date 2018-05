Familie fand 63-jährigen Linzer tot im Bachbett

Bereits in der Nacht zum Pfingstmontag hatte sich der tragische Unfall in Ybbsitz in Niederösterreich ereignet: Der 63-jährige Linzer war offenbar gestürzt und in das Bachbett der Kleinen Ybbs gefallen. Bei dem Sturz hatte er sich lebensbedrohliche Verletzungen im Stirnbereich zugezogen. Er lag hilflos stundenlang am Unfallort, bis er seinen Kopfverletzungen schließlich erlag.