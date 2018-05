Trump-Zölle gefährden 5000 Jobs in Österreich

US-Strafzölle gegen EU ab 1. Juni so gut wie fix

Trumps „Gnadenfrist“ für die EU, Strafzölle auf Stahl und Aluminium durch Konzessionen an die USA abzuwenden, läuft in der kommenden Woche ab. Es gibt keine Anzeichen, dass es zwischen Washington und Brüssel doch noch zu einer Einigung kommt.