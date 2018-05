Eine neue Sport-Stätte für Salzburgs Soldaten

Mit der neuen Sporthalle stehen den Soldaten in der Schwarzenberg Kaserne auf einer Gesamtfläche von 2600 m² eine Zweifachsporthalle, ein Kampfsport- Gymnastikraum, ein Krafttrainingsraum, eine Kletterhalle und ein Saunabereich inklusive Infrarotbereich für die Durchführung der täglichen Sportausübung im Dienst als auch in Ihrer Freizeit zur Verfügung. Die nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattete Sporthalle erfüllt somit alle Anforderungen an eine moderne Körperausbildung und bietet so die Voraussetzung für die hohe körperliche Leistungsfähigkeit der Soldaten.