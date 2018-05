Premiere: Innsbruck hat einen grünen Bürgermeister

Das grüne Polit-Urgestein - Willi saß für die Ökopartei von 1994 bis 2013 im Landtag, anschließend wechselte er in den Nationalrat - hatte sich in der Bürgermeisterstichwahl am 6. Mai gegen Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer (FI) durchgesetzt. Oppitz-Plörer wird künftig als Vizebürgermeisterin fungieren, zweiter Vizebürgermeister ist Franz Gruber von der Volkspartei.