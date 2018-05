Breite Unterstützung für Österreichs Tierschutz

Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat sich dank des Unternehmerpaares im österreichischen Tierschutz viel bewegt, denn noch bis März 2016 hatte die Tierrettung des Klagenfurter Tierschutzkompetenzzentrums um seine Existenz bangen müssen. Die finanziellen Mittel waren vollkommen erschöpft. Nur dank „Glock“ konnte der Weiterbestand gesichert werden. Unzähligen zurückgelassenen Hunden und ausgesetzten Katzen konnte dadurch geholfen werden. Nun wird die Unterstützung auf eine breitere und fairere Basis gestellt. Kathrin Glock: „Als Tierschützer ist es meinem Mann und mir eine Herzensangelegenheit, Tieren in Not Hilfe zukommen zu lassen, denn besonders Tiere verdienen ein schönes und artgerechtes Leben.“