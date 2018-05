Werner Gröbl setzt (wieder) auf PS!

Mit Achim Mörtl - PS-Profi und einst Rallye-Staatsmeister - gibt er in der „X-Bow-Battle“ Gas. „Die Chemie zwischen uns hat sofort gestimmt, die Serie mit sechs Stationen macht riesigen Spaß!“ Beim Auftakt in Brünn holte Gröbl in den Sprintrennen jeweils Platz 4, beim folgenden Langstreckenrennen schafften Gröbl und Mörtl im Duo sogar den zweiten Platz. „Bei den Senioren, offiziell Master-Class genannt, wäre ich ganz vorne gewesen“, grinst der Routinier - und freut sich auf das Heimspiel heute und morgen in Spielberg. Neben den aktuellen Rennen haben im steirisch-kärnterischen Team freilich auch (wirtschaftliche) Visionen Platz: „Vielleicht wird ja einmal ein Rennstall für Elektro-Boliden draus?“