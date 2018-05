Peter Pan fliegt über St. Veit

Der neue Spielleiter Günter Unterrainer will vermehrt den Nachwuchs der Theatergruppe St. Veit einbauen, weshalb er sich für dieses Stück, in dem bekanntlich viele Kinder vorkommen, entschieden hat. „Wir sind eine Truppe mit 70 Mitgliedern. 48 stehen bei ,Peter Pan’ auf der Bühne, darunter 15 Kinder“, verrät Reini Pühringer, dass neben harten Brocken wie Shakespeare fortan alle zwei Jahre ein kinderfreundliches Stück am Programm steht.