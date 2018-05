„Aula“-Eklat: Strache lädt Sampson auf Kaffee ein

Schnittstelle zu Burschenschaften und „Identitären“

Dessen Vorsitzender Heinrich Sickl versuchte einmal mehr, die Schnittstellen zwischen FPÖ und „Aula“ zu relativieren. Der Freiheitliche Akademikerverband sei ein eigenständiger Verein. „Ganz sicher hat man hierbei keine Anleihe an der Freiheitlichen Partei Österreichs genommen“, so Sickl am Donnerstag. Unbestritten sei aber auch, dass einzelne Mitglieder der Akademikerverbände auch in der FPÖ aktiv sind. Sickl sorgte vor einigen Jahren für Schlagzeilen, weil er den rechtsextremen „Identitären“ in Graz eine in seinem Besitz befindliche Wohnung als Vereinssitz vermietete. Er ist zudem Mitglied der schlagenden Grazer Burschenschaft Armania.