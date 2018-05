Nach Fußball-Wettskandal untergetaucht

Der Serbe war am Mittwochabend als Beifahrer beim Hauptbahnhof in Salzburg in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Beamten wurden stutzig, da sich der 41-Jährige offenbar illegal in Österreich aufhielt. Bei einer näheren Kontrolle seines Passes stellte sich heraus, dass in diesem offenbar ein falscher Vor- und Familienname eingetragen waren. Der Serbe hatte sich den Pass 2016 in seiner Heimat besorgt.