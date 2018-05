Haftstrafe für Drogenlenker nach tödlichem Unfall

Ein 35-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Prozess in Salzburg wegen grob fahrlässiger Tötung zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte unter Alkohol- und Drogeneinfluss am 15. September 2017 auf der B311 bei Lofer einen tödlichen Unfall verursacht. Der Pkw-Lenker überholte trotz Sperrlinie ein Auto und prallte gegen den Pkw einer 50-Jährigen Pinzgauerin. Sie kam ums Leben