Bayern-Abschied: Schnaderbeck wechselt zu Arsenal

Österreichs Teamkapitänin Viktoria Schnaderbeck verlässt den FC Bayern München in Richtung England: Die 27-Jährige wechselt zum FC Arsenal! „Goodbye Munich, hello London“, twitterte die Steirerin am Donnerstag auf ihrem Account. Sie beendete damit elf Jahre bei den Bayern, ihr Vertrag endete mit der abgelaufenen Saison.