Red Bull mit Rekord ins Jubiläums-Wochenende

„Sieben klingt doch viel besser“

Hamilton und Vettel haben bisher je zweimal die „Hafenrundfahrt“ an der Cote d‘Azur gewonnen. Der Deutsche peilt seinen 50. Karrieresieg an, der Brite will am Samstag zunächst einmal die 75. Pole Position seiner Laufbahn erringen. Den größten Siegeshunger hat aber Ricciardo, der heuer in China seinen sechsten GP-Sieg errungen hat. Das soll sich in seiner Wahlheimat Monaco ändern. „Sieben klingt doch viel besser als sechs, oder?“