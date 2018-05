„Sehr Gut“ als Belohnung für Sadomaso-Dienste

„Ich will dich peitschen!“

Ein Hauch von „Shades of Grey“ an einer Linzer Berufsschule. Das „etwas eigentümliche Ereignis“, wie es der Staatsanwalt dezent ausdrückt, fand bereits 2015 statt. Die damals 18-Jährige besuchte die zweite Klasse einer Linzer Berufsschule, der Angeklagte war ihr Klassenvorstand. Außerhalb der Schule habe sie sich, so Verteidiger Mauhart als Replik auf ihre Schmerzensgeldforderungen, von einer Bekannten als Prostituierte ausbilden lassen. Und ihre sadomasochistischen Dienste auch dem Herrn Lehrer angedeihen lassen. Der revanchierte sich in drei Fällen mit Testfragen, die er ihr vorab zukommen ließ. Und bei einer weiteren Überprüfung, die sie mit sexuellen Anspielungen wie „Ich will dich peitschen!“ oder „Ich will dich fesseln!“ beantwortet hat, gab er ihr ein „Sehr gut“ und ließ den unzureichenden Test verschwinden.