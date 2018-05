Datenschutz neu: Wer profitiert und wer verliert?

Was versprechen Sie sich von der Umsetzung?

Das wird am spannendsten. Es hat in der Vergangenheit ja bereits Datenschutzgesetze gegeben, doch sie wurden nicht durchgesetzt. Jedes Parkverbot wird besser kontrolliert. Die Behörden sind jetzt angehalten, aktiv zu werden - wie sie das mit ihren eingeschränkten Ressourcen und Möglichkeiten machen sollen, ist mir rätselhaft.