„Knie-Verbot“ in NFL: Hymnenstreit spaltet Liga

Sollten die Spieler zum Zeichen des Protests weiterhin knien, würden künftig ihre Vereine bestraft, nicht mehr die Spieler selbst. Das teilte NFL-Commissioner Roger Goodell am Mittwoch beim Frühjahrstreffen in Atlanta mit. Mit den Entscheidungen zog die Liga die Konsequenz aus dem Hymnenstreit, in den sich auch US-Präsident Donald Trump eingeschaltet hatte. Spieler hatten während der Hymne immer wieder das Knie gebeugt, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Ungleichheit zu protestieren. Trump hatte die Spieler dafür mehrfach beschimpft und die Liga zum Handeln aufgefordert. Während Trump zunächst schwieg, nannte Vizepräsident Mike Pence die klare Entscheidung „einen Gewinn für die Fans, einen Gewinn für den Präsidenten und einen Gewinn für Amerika“. Allerdings traf die NFL trotz der Bedenken einiger der 32 Club-Besitzer ihre einstimmige Entscheidung ohne Beteiligung der Spielergewerkschaft NFLPA.